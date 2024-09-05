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В белорусском городе сбили неизвестный беспилотник

Рогов: беспилотник зашел в воздушное пространство Белоруссии

В воздушное пространство Белоруссии попал чужой беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он пояснил, что жители белорусского города Гомель сообщили о как минимум двух взрывах и одной сбитой воздушной цели. Он добавил, что объект, судя по предварительной информации, упал за городом.

По его словам, данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Этой ночью жители Гомеля сообщили о взрывах в небе над городом. По данным канала Mash, два громких хлопка были слышны около 01:30 мск. После этого был виден красный огонек, который упал за пределами города.

9 августа беспилотники с территории Украины нарушили границу Белоруссии, что привело к срабатыванию систем противовоздушной обороны, которые сбили дроны. В ответ Белоруссия вызвала временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и выразила протест, потребовав от Киева принять меры для предотвращения подобных инцидентов. Минск также предупредил о возможных ответных мерах для защиты своей территории.

Ранее Лукашенко предупредил об ответе Белоруссии, если на нее «натопырятся».

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