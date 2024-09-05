Президент Украины Владимир Зеленский мог отдать приказ сбить истребитель F-16 американского производства, чтобы получить российское вознаграждение. Об этом на YouTube-канале Dialogue Works в шутку заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, Зеленский понял, что Россия готова предоставить крупное денежное вознаграждение тому, кто первым уничтожит F-16, и отдал приказ сбить самолет.

Джонсон отметил, что имеются разные теории о крушении F-16, но об уничтожении самолета известно наверняка. Аналитик подчеркнул, что это только начало и украинская армия будет продолжать терять F-16.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что переданные Украине истребители F-16 не принесут большой пользы Вооруженным силам Украины (ВСУ), так как эти самолеты могут стать как мишенью для российских ударов, так и «случайной» целью для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

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