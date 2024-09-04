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В Брянской области увеличили единовременную выплату для контрактников

Богомаз: выплату контрактникам из Брянской области увеличили до миллиона рублей

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Максим Богодвид/РИА Новости

Единовременную выплату военнослужащим из Брянской области, которые заключили контракт с министерством обороны РФ и отправились в зону боевых действий на Украине, увеличили до одного миллиона рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

«Поступая на военную службу по контракту, наши защитники теперь будут получать один млн рублей», — говорится в заявлении.

Глава российского субъекта уточнил, что единовременная выплата состоит из двух частей — региональной и федеральной. Первая теперь будет составлять 600 тыс. рублей, а вторая — 400 тыс. рублей.

Также, по словам Богомаза, ежемесячно солдатам будут начислять заработную плату в размере 200 тыс. рублей.

2 сентября президент РФ Владимир Путин провел встречу с учениками школы №20 города Кызыла, который находится в Республике Тыва. Глава государства посетил этот регион впервые за 10 лет.

При этом во время мероприятия российский лидер обратил внимание на необходимость поддерживать участников боевых действий на Украине. Как он сказал, помощь военнослужащим — это залог будущих побед страны.

Ранее в РФ расширили перечень документов, подтверждающих статус ветерана боевых действий на Украине.

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Операция на Украине
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