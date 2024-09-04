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Российские военные ударили «Кинжалами» по предприятиям ОПК во Львове

МО РФ: российские войска при помощи «Кинжалов» поразили объекты ОПК во Львове

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kremlin.ru

Российские военнослужащие нанесли групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, которые находятся в городе Львове. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ, опубликованной в его официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что при выполнении боевой задачи солдаты Вооруженных сил РФ использовали высокоточное оружие большой дальности. В частности, речь идет о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и гиперзвуковых аэробаллистических ракетах «Кинжал».

«Утром <...> нанесен групповой удар <...> по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным в городе Львов», — говорится в публикации.

По информации ведомства, на упомянутых объектах осуществлялись производство и ремонт ракетного вооружения и электронных компонентов авиационной техники. В министерстве подчеркнули, что российским бойцам удалось поразить все заданные цели.

3 сентября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что российские солдаты ударили по военному институту связи в городе Полтава в центре Украины. Как он сказал, данное учебное заведение готовило работников средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиолокационных станций.

Ранее военные ВС РФ применили морской бомбомет «Смерч-2» в зоне боевых действий на Украине.

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