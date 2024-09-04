Путин обратил внимание на необходимость обеспечить жильем военных

Президент России Владимир Путин в ходе визита в пункт базирования Приморской флотилии Тихоокеанского флота (ТОФ) заявил о необходимости обеспечить жильем военнослужащих 155-й бригады морской пехоты, которые сейчас участвуют в боях. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства также отметил, что членов семей военных нужно обеспечить достойными рабочими местами.

В свою очередь, командующий ТОФ Виктор Лиина сообщил президенту, что совсем скоро для проживания будет готов дом с 190 квартирами в микрорайоне «Снеговая падь» во Владивостоке, в нем поселятся бойцы 155-й бригады. Там же для военнослужащих сейчас строятся еще четыре дома. Два дома по плану будут готовы до конца текущего года, еще два дома — до июля 2025 года.

Всего для военнослужащих Тихоокеанского флота и 155-й бригады морской пехоты будет построено пять домов общим количеством 1100 квартир, добавил Лиина.

Путин прибыл во Владивосток 4 сентября с рабочим визитом. Его сопровождают глава ВТБ и ОСК Андрей Костин и первый вице-премьер Денис Мантуров.

Ранее Путин осмотрел корвет «Резкий».