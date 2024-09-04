Суд арестовал имущество компании «Пикет» по делу о некачественных бронежилетах

Суд арестовал имущество ГК «Пикет» в рамках дела о поставках некачественных бронежилетов Министерству обороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

Арестованное имущество, по данным суда, было получено в качестве оплаты за реализацию контракта по поставкам некачественных бронежилетов, то есть преступным путем.

До этого в деле о поставках некачественных бронежилетов появились новые фигуранты.

В апреле 2024 года стало известно, что поставщика индивидуальных средств бронезащиты для Министерства обороны заподозрили в хищении 2 млрд рублей при исполнении контракта. По данным следствия, ООО «ГК «Пикет» поставила более 20 тыс. некачественных бронежилетов. Руководство фирмы подозревают в мошенничестве в составе организованной группы.

Арестованный глава компании Андрей Есипов утверждал, что невиновен и его оговорили бывшие сотрудники предприятия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее свидетели подтвердили причастность «Пикета» к делу о некачественных бронежилетах.