В деле о поставках некачественных бронежилетов появились новые фигуранты

По делу о поставках некачественных бронежилетов в российскую армию проходят девять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В зависимости от их роли в преступлении им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)», — сказал источник.

Источник добавил, что на текущий момент расследование дела продолжается, из-за чего в нем могут появиться новые фигуранты.

В апреле стало известно, что поставщика индивидуальных средств бронезащиты для Министерства обороны заподозрили в хищении 2 млрд рублей при исполнении контракта. Арестованный глава ООО «ГК «Пикет»» Андрей Есипов утверждал, что невиновен, и его оговорили бывшие сотрудники предприятия.

2 сентября Басманный суд Москвы продлил арест четверым фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов. Таким образом, сроки содержания под стражей увеличили до 3 декабря 2024 года Сергею Семенихину, Виктору Астапенко, Александру Ермакову и Вячеславу Портянникову.

Ранее обвиняемые в поставке некачественных бронежилетов попросили отпустить их из СИЗО.