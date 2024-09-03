Батальон «Днепр-1» признан в РФ террористическим сообществом

Украинский батальон «Днепр-1» (батальон «Днепр-1», полк «Днепр-1») внесен в список организаций, признанных в Российской Федерации террористическими. Об этом сообщается на сайте ФСБ России.

По информации ведомства, соответствующее решение было вынесено Южным окружным военным судом 14 декабря 2023 года. Оно вступило в силу 25 июня текущего года.

3 сентября российский суд назначил саперу украинской бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) наказание в виде 18 лет колонии строгого режима за жестокое обращение с гражданским населением и разбой.

30 августа член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что преступления военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая мародерство, поощряются Киевом.

По его словам, на протяжении последних 10 лет на украинских сайтах-барахолках появляются объявления о продаже «добытых» вещей с востока страны.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал о пожизненных приговорах участникам украинских нацбатальонов.