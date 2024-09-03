ВСУ признали гибель украинских военных при ударе по Полтаве

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Десятки украинских военных погибли в результате удара, который российские войска нанесли по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве. Об этом сообщается в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.

«Есть десятки погибших и сотни раненых. Мы потеряли мужественных украинцев, наших братьев и сестер, военнослужащих», — сказано в сообщении.

3 сентября военные Telegram-каналы сообщили, что российские военные нанесли удар по учебно-тренировочному центру связистов Вооруженных сил Украины в Полтаве. Атака произошла во время построения личного состава.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что потери украинской стороны исчисляются сотнями.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ ударили двумя баллистическими ракетами по институту телекоммуникаций в Полтаве. По его словам, в результате случившегося ВСУ потеряли более 40 военных, еще 180 получили ранения.

Ранее появилось видео с последствиями удара по училищу ВСУ в Полтаве.