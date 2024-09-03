На Украине после удара по Полтаве возбудили дело о халатности военных

На Украине после ракетного удара по военному институту связи в Полтаве завели в отношении военных уголовное дело о халатности. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство РБК-Украина.

По его информации, дело открыло Государственное бюро расследований Украины (ГБР).

«Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 425 УК», — сказано в сообщении.

3 сентября военные Telegram-каналы сообщили, что российские военные нанесли удар по учебно-тренировочному центру связистов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ВСУ в Полтаве. Атака произошла во время построения личного состава.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что потери украинской стороны исчисляются сотнями.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ ударили двумя баллистическими ракетами по институту телекоммуникаций в Полтаве. По его словам, в результате случившегося ВСУ потеряли более 40 военных, еще 180 получили ранения.

Ранее появилось видео с последствиями удара по училищу ВСУ в Полтаве.