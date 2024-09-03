В Госдуме назвали цель удара ВС РФ по Полтаве

Удар Вооруженных сил (ВС) РФ по учебно-тренировочному центру украинской армии в Полтаве является ответом за нападение на Курскую область. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Это ответ на Курск и предостережение о том, что дальше будет хуже. Пока в Курской области будут войска и будут продолжать бить по мирным, (...) Россия будет отвечать, причем жестко, по военным», — сказал депутат.

Киев постоянно пытаются спровоцировать Россию на атаки по мирным жителям Украины, но «мы этого не будем делать, мы не те люди, мы не так воспитаны», отметил Колесник.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ ударили двумя баллистическими ракетами по институту телекоммуникаций в Полтаве. По его словам, в результате случившегося ВСУ потеряли более 40 военных, еще 180 получили ранения.

3 сентября военные Telegram-каналы сообщили, что ВС РФ нанесли удар по учебно-тренировочному центру связистов ВСУ в Полтаве. Атака произошла во время построения личного состава. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинские потери исчисляются сотнями.

Ранее появилось видео с последствиями удара по училищу ВСУ в Полтаве.