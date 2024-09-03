Зеленский назвал количество погибших при ударе ВС РФ по Полтаве

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил, что ВС РФ ударили по Полтаве.

«Я получил предварительные отчеты о российском ударе по Полтаве. По имеющейся информации, в этот район попали две баллистические ракеты», — написал глава государства.

Он заявил, что в результате ударов было частично разрушено одно из зданий института телекоммуникаций.

Зеленский предоставил последние данные, согласно которым в результате удара погиб 41 человек, еще 180 получили ранения.

3 сентября военные Telegram-каналы сообщили, что ВС РФ нанесли удар по учебно-тренировочному центру связистов ВСУ в Полтаве. Атака произошла во время построения личного состава. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинские потери исчисляются сотнями.

Ранее стало известно, что за девять месяцев на Украине были повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.