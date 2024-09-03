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Российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ

МО РФ: российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по скоплениям солдат и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 149 районах боевых действий. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ, опубликованной в его официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что боевые задачи выполнили расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракетные войска. Они действовали совместно с оперативно-тактической авиацией и артиллерией Вооруженных сил РФ.

«Уничтожен склад авиационных средств поражения, нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах», — говорится в заявлении.

3 сентября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что российские солдаты нанесли ракетный удар по военному институту связи в Полтавской области Украины. Учебное заведение, которое находится в административном центре региона, готовило работников радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

До этого военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники сообщил об ударе по пункту временной дислокации ВСУ в городе Купянске в Харьковской области Украины. По его словам, он располагался в одном из административных зданий.

Ранее боец ВС РФ вышел победителем из снайперской дуэли с двумя украинскими солдатами.

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