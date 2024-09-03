Рогов заявил, что удар нанесен по пункту дислокации ВСУ в запорожской гостинице

Российские войска нанесли удар по пункту дислокации Вооруженных сил Украины в подконтрольном им городе Запорожье. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его данным, этот пункт находился в гостиничном комплексе «Гранд Палас» на берегу реки Сухая Московка. В нем, помимо украинских военных, находились также иностранные наемники.

На место после удара приехали более 20 машин скорой помощи, добавил Рогов.

3 сентября военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники заявил, что российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в одном из административных зданий Купянска Харьковской области.

По его данным, здание было уничтожено, потери ВСУ составили до 30 военнослужащих.

Ранее ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики и ОПК Украины.