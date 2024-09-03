Журналисты спрогнозировали возможное окружение ВСУ к югу от Красноармейска

Наступление России на Красноармейском направлении может привести к окружению украинских войск к югу от Покровска. Об этом говорится в материале обозревателя журнала Forbes Дэвида Экса.

По мнению журналиста, России нужно совершить лишь пару маневров, чтобы создать ловушку для сотен украинских военных. Экс отметил, что такие потери будут иметь серьезные последствия для ослабленной украинской группировки в Донбассе, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут разбрасываться подразделениями.

До этого генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу Politeka Online заявлял, что ВСУ находятся в очень тяжелой ситуации на восточном фронте Украины.

31 августа агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что оборона ВСУ под Красноармейском была прорвана. Большинство населенных пунктов на Красноармейском направлении не были готовы к обороне.

Ранее в ФРГ заявили, что ВСУ проводят масштабный увод войск от Красноармейска.