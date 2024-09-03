Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Журналисты спрогнозировали возможное окружение ВСУ к югу от Красноармейска

Forbes: ВСУ могут оказаться в окружении к югу от Красноармейска

close
Reuters

Наступление России на Красноармейском направлении может привести к окружению украинских войск к югу от Покровска. Об этом говорится в материале обозревателя журнала Forbes Дэвида Экса.

По мнению журналиста, России нужно совершить лишь пару маневров, чтобы создать ловушку для сотен украинских военных. Экс отметил, что такие потери будут иметь серьезные последствия для ослабленной украинской группировки в Донбассе, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут разбрасываться подразделениями.

До этого генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу Politeka Online заявлял, что ВСУ находятся в очень тяжелой ситуации на восточном фронте Украины.

31 августа агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что оборона ВСУ под Красноармейском была прорвана. Большинство населенных пунктов на Красноармейском направлении не были готовы к обороне.

Ранее в ФРГ заявили, что ВСУ проводят масштабный увод войск от Красноармейска.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами