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Посол раскрыл планы Украины расширить масштабы боевых действий в РФ

Антонов: Украина попытается расширить масштабы боевых действий на территории РФ

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Alina Smutko/Reuters

Украинское правительство намерено расширить масштабы боевых действий, которые будут проводиться на территории России. Об этом говорится в комментарии посла РФ в США Анатолия Антонова, размещенного в Telegram-канале дипмиссии.

«В местной (американской — прим. ред.) прессе муссируется идея Киева о подготовке некоего списка объектов в нашей стране, по которым предлагается наносить удары дальнобойными ракетами из США», — сказал Антонов.

Дипломат отметил, что при этом в США никого не смущает ситуация в приграничных регионах РФ. Антонов обратил внимание, что украинские войска продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Курской и Белгородской областей, однако американские чиновники игнорируют данные факты.

До этого Антонов заявил, что США не смогут оставаться в стороне в случае, если текущая ситуация на Украине перерастет в глобальный конфликт. Посол подчеркнул, что попытки Вашингтона использовать украинский кризис для столкновения Европы с Россией не увенчаются успехом.

Ранее российский военный обвинил ВСУ в расстреле детей в Курской области.

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