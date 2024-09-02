Великобритания перестанет продавать часть оружия Израилю

Правительство Великобритании решило приостановить экспорт некоторых видов оружия в Израиль из-за опасений, что оно может использоваться с нарушением международных правовых норм. Об этом сообщает «Интерфакс».

В публикации отмечается, что решение коснется около 30 из 350 лицензий на экспорт Израилю оружия. Например, приостановка коснется видов вооружения, которые, по мнению Лондона, используются во время операции ЦАХАЛ в Газе.

По словам руководителя министерства предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Джонатана Рейнольдса, израильской стороне перестанут продавать запчасти для истребителей, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

До этого британский дипломат Марк Смит подал в отставку, выразив протест в отношении продолжающихся поставок современного оружия в Израиль.

Смит являлся вторым секретарем посольства Великобритании в Ирландии. Он заявил, что не может больше состоять на государственной службе, так как Лондон замешан в военных преступлениях Израиля в Палестине.

Ранее Израиль сократил гуманитарную зону в секторе Газа.