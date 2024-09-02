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Эксперты: атака на Курскую область показала разрозненность планов ВСУ и Запада

FA: атака на Курскую область показала, что у Киева и Запада нет общей стратегии

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Нападение ВСУ на Курскую область показывает, что у Украины и ее западных союзников нет согласованной стратегии. Об этом написали эксперты Фонда Карнеги (организация включена Минюстом в список иноагентов) Майкл Кофман и эксперт американского Исследовательского института зарубежной политики Роб Ли в статье для журнала Foreign Affairs.

«Если до... (вторжения. — «Газета.Ru») это было неясно, то наступление (ВСУ на Курскую область. — «Газета.Ru») резко высвечивает очевидное отсутствие согласованной между Украиной и ее западными партнерами стратегии», — говорится в публикации.

Эксперты полагают, что такой поворот событий должен привести к пересмотру текущей стратегии западных союзников Украины в этой войне, если она существует.

По мнению авторов статьи, Запад поддерживает атаки ВСУ в Крыму, но при этом действия Украины в Курской области и Крыму, а также удары по объектам инфраструктуры РФ представляются разрозненными.

Эксперты полагают, что в Вашингтоне не представляют, как можно завершить конфликт на Украине на выгодных для Киева условиях.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее журналист увидел начало конца для Зеленского в решении атаковать Курскую область.

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