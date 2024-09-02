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Главком ВМФ сообщил о создании соединений флота в Азовском море

Главком ВМФ Моисеев: решение о создании соединений в Азовском море уже принято

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Павел Львов/РИА Новости

В Азовском море появятся соединения Военно-морского флота (ВМФ) России. Как рассказал в беседе с телеканалом «Звезда» главком ВМФ Александр Моисеев, соответствующие решения уже были приняты.

«Нет сомнений, что соединения на Азовском море Военно-морского флота будут. Это однозначно. За теми решениями, которые уже приняты, следует только дальнейшее развитие», — заявил Моисеев.

29 августа стало известно, что малые ракетные корабли РФ новых серий получат больше оружия.

До этого директор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Вильнит заявил, что стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) пятого поколения будет построена для Военно-морского флота (ВМФ) РФ к 2040 году.

По его словам, это будет корабль, который заменит современные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проектов 955 и 955А.

Ранее сообщалось, какое оружие может появиться на новых российских подводных лодках.

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