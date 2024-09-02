Военный обозреватель Влад Шлепченко в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что Пентагон рекомендовал украинскому командованию завершить курскую операцию и перебросить военных на Покровское направление для ликвидации обвала фронта. По мнению эксперта, Киев вряд ли будет спешить с выводом войск из российского приграничья.

«Если по ситуации на поле боя, то вероятность того, что сейчас главком ВСУ Александр Сырский начнет вытаскивать силы с Курской области, невелика. Это будет всеми воспринято как поражение», — считает обозреватель.

Шлепченко полагает, что противник с большей вероятностью «изменит направление удара Запорожской группировки войск». Эксперт напомнил, что в последнее время было много разговоров о подготовке наступления украинских войск на Энергодар.

С 6 августа российские Вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия уже начала отвечать на вторжение Украины в Курскую область. По его словам, Вооруженные силы РФ предпринимают решительные шаги на поле боя и у него нет сомнений, что усилия по отражению атаки украинских войск будут продолжены.

Ранее российский генерал оценил положение дел на Курском направлении.