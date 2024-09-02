Путин назвал блестящим примером патриотизма участие жителей Тувы в СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал блестящим примером патриотизма участие жителей Республики Тыва в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Путин рано утром 2 сентября прилетел в столицу региона Кызыл. Политик посещает Туву впервые за 10 лет.

Президент назвал Туву особым регионом России, где традиции, которые были заложены прежними поколениями, живы и укрепляются.

«Я имею в виду в том числе и то, что около 10 тысяч жителей Республики Тыва принимают самое активное участие в специальной военной операции», — сказал российский лидер при общении с кызылскими школьниками.

По словам Путина, тувинцы, рискуя собой, своими жизнями, защищают всю страну. Политик назвал это блестящим примером патриотизма, «вековых традиций по особому отношению к нашему Отечеству».

Президент также отметил, что ранее в истории Тува была союзником Советского союза по борьбе с фашизмом.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.