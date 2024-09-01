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ЦАХАЛ заявил о ликвидации радикала, совершившего теракт на Западном берегу

ЦАХАЛ: уничтожен радикал, совершивший теракт на Западном берегу 1 сентября

В ходе спецоперации в Хевроне израильские военные ликвидировали палестинского радикала, подозреваемого в утренней атаке на трех израильских полицейских. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как стало известно, военные окружили дом, где скрывался подозреваемый, после чего ликвидировали его в ходе перестрелки. При обыске у него была обнаружена винтовка М-16.

По данным ЦАХАЛ, террористом оказался 31-летний Мухаммед аль-Асуд, житель палестинского поселка Идна, расположенного рядом с Хевроном. Он был связан с палестинским движением ФАТХ и ранее служил в Палестинской президентской гвардии и службах безопасности Палестины.

«Расследование этого террористического акта продолжается», – подчеркнули в армии.

Сегодня ЦАХАЛ также нанес удар по группе вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС, находившихся на территории одной из школ в секторе Газа. В ЦАХАЛ отметили, что здание использовалось членами ХАМАС для планирования и осуществления атак на армию Израиля.

Израиль начал контртеррористическую операцию в Дженине и Тулькарме.

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