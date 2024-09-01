ВСУ обстреливают Токмак из РСЗО

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Российской Федерации Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Токмаку в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, атаку украинской стороны отражают средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ.

До этого Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в Запорожской области к «англосаксонской стратегии», стремясь обстрелами максимально уничтожить гражданскую инфраструктуру.

Накануне гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что на следующей неделе посетит Запорожскую атомную электростанцию (АЭС).

В этот же день глава МАГАТЭ заявил, что его приезд на Курскую АЭС связан с близостью боевых действий, а также с опасностью ядерного инцидента на объекте. Гросси пообещал проанализировать с российскими коллегами, как предотвратить ядерный инцидент в Курской области.

Ранее Рогов заявлял, что ВСУ обстреливают город Токмак в Запорожской области из тяжелых видов вооружения.