В МИД заявили, что РФ изменит ядерную доктрину

Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией (СВО). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, слова которого передает ТАСС.

«Работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, все то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников в связи с СВО», — заявил дипломат.

21 августа сообщалось, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию Штатов, в которой впервые говорится о плане по сдерживанию КНР на фоне роста ее ядерных арсеналов, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи.

27 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани напомнил, что у Москвы есть доктрина об использовании ядерного оружия, которая в настоящее время уточняется.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия.

Ранее в США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией.