Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Птичье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также российские военные поразили формирования четырех механизированных и пехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Калиново, Дзержинска, Гродовки, Димитрова, Леонидовки, Михайловки, Николаевки и Селидово в этом регионе.

ВС РФ за сутки отразили восемь контратак штурмовых групп нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины, отметили в Минобороны.

Всего в этом регионе суточные потери противника составили до 560 военнослужащих. Помимо людей, украинская армия потеряла танк, четыре боевые бронированные машины, пять авто, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и пять гаубиц Д-30.

Накануне солдаты Вооруженных сил РФ взяли под свой контроль населенный пункт Кирово в Донецкой народной республике. Как рассказали в министерстве обороны РФ, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр».

Ранее российские бойцы взяли под свой контроль четыре населенных пункта в ДНР.