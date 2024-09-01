Наемники из Польши, Германии, Румынии и франкоязычных стран действуют в подконтрольной Киеву части Харьковской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Последнее время мы слышим от мирного населения о том, что очень много французской речи появилось. То ли это коренные французы, то ли это другие франкоязычные страны принимают участие. Здесь также и Румыния, и Польша, и немцы есть, и какие-то чернокожие наемники», — заявил он.

Ганчев также добавил, что иностранные наемники из-за незнания языка в основном не контактируют с местными. Их контакты происходят «при грабежах, похищениях и изнасилованиях», добавил он.

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