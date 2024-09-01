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Ганчев заявил о наемниках из Польши, Румынии и Германии в Харьковской области

Ганчев: Киев направил в Харьковскую область наемников из Польши, Румынии и ФРГ

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Alina Smutko/Reuters

Наемники из Польши, Германии, Румынии и франкоязычных стран действуют в подконтрольной Киеву части Харьковской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Последнее время мы слышим от мирного населения о том, что очень много французской речи появилось. То ли это коренные французы, то ли это другие франкоязычные страны принимают участие. Здесь также и Румыния, и Польша, и немцы есть, и какие-то чернокожие наемники», — заявил он.

Ганчев также добавил, что иностранные наемники из-за незнания языка в основном не контактируют с местными. Их контакты происходят «при грабежах, похищениях и изнасилованиях», добавил он.

1 сентября подполковник в отставке Андрей Марочко заявил, что в районе населенного пункта Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР) было выявлено прибытие подразделения, которое состоит целиком из иностранных наемников. По его словам, основной язык общения испанский, при переговорах выявлены еще французский и английский язык.

30 августа в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ сообщили о задержании колумбийских граждан по подозрению в участии в боевых действиях на стороне украинских войск. Речь идет о двух мужчинах Медине Аранда Хосе Ароне и Анте Александере.

Ранее в США заявили, что американцы воюют на стороне ВСУ.

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