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В ЛНР заявили, что ВСУ забросили отряд говорящих по-испански наемников

Марочко: ВСУ забросили к Макеевке иностранных наемников, говорящих по-испански

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В районе населенного пункта Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР) было выявлено прибытие подразделения, которое состоит целиком из иностранных наемников. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, слова которого передает РИА Новости.

«Они хорошо оснащены и укомплектованы. На форменной одежде знаков различий и принадлежности нет. На данный момент известно, что численность боевиков составляет порядка 30 человек», — сообщил эксперт.

По его словам, основной язык общения испанский, при переговорах выявлены еще французский и английский язык.

30 августа в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ сообщили о задержании колумбийских граждан по подозрению в участии в боевых действиях на стороне украинских войск. Речь идет о двух мужчинах Медине Аранда Хосе Ароне и Анте Александере.

В этот же день посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что в Курской области были замечены иностранные военные в рядах ВСУ, говорящие на английском, люди с грузинским акцентом и польские формирования.

29 августа Мирошник сообщил, что Россия идентифицировала более 4 тыс. наемников ВСУ. По его словам, российские спецподразделения скрупулезно собирают данные об украинских наемниках. При этом по ряду из них завершены заочные расследования.

Ранее украинское посольство в Гааге заподозрили в поисках наемников.

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