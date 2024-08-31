Минобороны России показало кадры уничтожения бронеавтомобиля ВСУ под Курском

Появились кадры уничтожения бронеавтомобиля Humvee Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области России. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

Отмечается, что бронеавтомобиль обнаружили военнослужащие группировки войск РФ «Север».

Российские военные приняли решение ударить по машине. В результате прямого попадания FPV-беспилотника бронеавтомобиль был уничтожен.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.