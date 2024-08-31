Российский военкор сообщил об отступлении ВСУ из ключевых пунктов в зоне СВО

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали отступать от ключевых пунктов в зоне СВО в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил российский военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

Он пояснил, что, по предварительным данным, на Селидовском направлении ВСУ удалось выбить из Галицыновки. Также противник начал отводить свои войска из узла обороны в районе Угледара (ДНР). В то же время журналист предупредил, что эту информацию еще стоит перепроверить.

До этого сапер специализированного отряда разминирования МЧС из Севастополя с позывным «Сыч» рассказал, что украинские военнослужащие, отступая на Донбассе, минируют дома, квартиры и зоны отдыха, на этих минах часто подрываются обычные люди.

По его словам, бывало так, что гранату находили в совершенно непредсказуемых местах, например, в печи или под картоном на земле, на крючках на деревьях. Человек клал в печь бревно, после чего происходил взрыв.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВСУ, отступая на Донбассе, массово затапливают шахты, применяя практику немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.