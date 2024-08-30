В Херсоне произошел взрыв

В контролируемом Украиной Херсоне произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественные новости».

Подробности о взрыве не приводятся.

До этого в городе произошла серия взрывов вечером 30 августа.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

По мнению экспертов, в последние недели Вооруженные силы Российской Федерации сменили тактику и теперь наносят удары по объектам на территории Украины преимущественно не в ночные, а в утренние часы. Специалисты полагают, что утром в местах дислокации противника собирается больше личного состава, техники, подтягиваются резервы и т.д.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.