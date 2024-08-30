В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Общественное».

Подробности произошедшего не приводятся. До этого глава назначенной Киевом военной администрации Херсона Роман Мрочко заявлял о взрывах в городе.

Воздушная тревога в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области не объявлялась.

27 августа сообщалось, что в Херсоне произошла серия взрывов. Также сообщалось, что в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины произошли взрывы.

До этого эксперты рассказали, почему Вооруженные силы Российской Федерации сменили тактику и теперь наносят удары по объектам на территории Украины не в ночные, а в утренние часы. Специалисты полагают, что утром в местах дислокации противника собирается больше личного состава, техники, подтягиваются резервы и т.д.

Ранее на Украине заявили об использовании F-16 для отражения ракетной атаки РФ.