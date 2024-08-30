Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали еще два человека

Гладков: в Белгородской области при атаках ВСУ пострадали еще два человека

close
Телеграм-канал Настоящий Гладков

В Белгородской области при атаках ВСУ на два населенных пункта пострадали еще два человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Октябрьском в Белгородском районе получили осколочные ранения мужчина и женщина. Их направили в областную клиническую больницу. Также при обстреле существенно пострадал внешний контур торгового объекта и сгорел легковой автомобиль. Четыре машины оказались посечены осколками.

Также Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе на ГАЗель в селе Дунайка. Украинский дрон пробил крышу и выбил стекла цели.

До этого троих жителей Белгородской области отправили в колонию за диверсию на железной дороге.

Из заявления ФСБ следует, что таким образом злоумышленники пытались подорвать экономическую безопасность и обороноспособность РФ. При этом мужчины отправляли заказчикам диверсий видеоотчеты, за которые получали около 100 тыс. рублей.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами