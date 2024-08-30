В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали еще два человека

В Белгородской области при атаках ВСУ на два населенных пункта пострадали еще два человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Октябрьском в Белгородском районе получили осколочные ранения мужчина и женщина. Их направили в областную клиническую больницу. Также при обстреле существенно пострадал внешний контур торгового объекта и сгорел легковой автомобиль. Четыре машины оказались посечены осколками.

Также Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе на ГАЗель в селе Дунайка. Украинский дрон пробил крышу и выбил стекла цели.

До этого троих жителей Белгородской области отправили в колонию за диверсию на железной дороге.

Из заявления ФСБ следует, что таким образом злоумышленники пытались подорвать экономическую безопасность и обороноспособность РФ. При этом мужчины отправляли заказчикам диверсий видеоотчеты, за которые получали около 100 тыс. рублей.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.