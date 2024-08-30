Украина наносит беспорядочные удары по мирному населению Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят беспорядочные удары по мирным жителям приграничных районов Курской области. Об этом на пресс-брифинге сообщил заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров, передает ТАСС.

«Для минимизации последствий этих атак пиротехники МЧС России ежедневно осуществляют обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов, запущенных украинскими военными по населенным пунктам», — сказал он.

Также в МЧС сообщили, что пиротехники обезвредили боеприпасы, включая кассетные ракеты HIMARS, которыми ВСУ наносила удары по приграничным районам Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области.