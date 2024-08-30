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Российские военные захватили в Курской области американский бронетранспортер

РИА Новости: российские морпехи захватили под Курском американский БТР MaxxPro

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота РФ захватили в Курской области американский бронетранспортер (БТР) MaxxPro, переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ). Подбитую технику военнослужащие сняли на видео, кадры оказались в распоряжении РИА Новости.

На видео можно заметить поврежденный американский БТР и ликвидированного бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), принадлежащего, по словам оператора, к 41-й отдельной механизированной бригаде украинской армии.

«Решили заехать в гости. Итог очевиден», — сказал российский морпех.

13 августа российские морпехи в ходе выполнения боевых задач в Курской области захватили американский бронеавтомобиль Cougar H.

До этого Минобороны России сообщило, что подразделения войсковой группировки «Север» захватили станцию Starlink во время штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области, уничтожив при этом четырех украинских военнослужащих. Украинская армия расположилась в лесу.

Ранее американские журналисты указали на неясность цели атаки ВСУ на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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