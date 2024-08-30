Украинская оборона Покровска падет намного быстрее, чем в случае с Бахмутом. Об этом сообщил боец 93-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) украинской армии, его слова передает The Financial Times.

«Все рушится так быстро», — описал он ситуацию.

Говоря о продвижении ВС РФ в Донбассе, украинский военный отметил, что никогда не видел такого стремительного наступления.

29 августа депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ситуация на Покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) является критической для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого соучредитель и аналитик портала DeepState Роман Погорелый заявлял, что Украина фактически потеряет Донбасс после сдачи Покровска в ДНР. Он заявил, что российские военнослужащие значительно продвинулись на Покровском направлении, в частности, под их контролем уже находится последняя ключевая высота перед Покровском.

Как отметил Погорелый, за несколько дней ВС РФ взяли Новобородовку, где ВСУ могли долго держать оборону. По его словам, российские войска находятся уже вблизи Селидово. Он подчеркнул, что после взятия Покровска и Мирнограда российские военные окажутся на границе с Днепропетровской областью, а Донбасс перейдет под контроль РФ.

Ранее в Британии сообщили о скором крахе украинской обороны по всей линии фронта.