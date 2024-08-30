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На Украине заявили об увеличении призыва в армию в 2,5 раза

МО Украины заявило об увеличении в 2,5 раза призыва после ужесточения закона

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Thomas Peter/Reuters

Призыв в Вооруженные силы Украины после принятия закона об ужесточении мобилизации увеличился в 2,5 раза. Об этом говорится в письме Минобороны Украины главному редактору украинского издания «Телеграф», передает «Страна.ua».

Показатели сравнивают с первым кварталом 2024 года.

В письме говорится, что это позволяет на данном этапе проводить своевременное доукомплектование воинских частей, восстанавливать их боеспособность и создавать необходимые резервы.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

В апреле украинский президент Владимир Зеленский утвердил поправки о снижении предельного призывного возраста для военнообязанных с 27 до 25 лет, подписал закон о создании электронного кабинета призывника и отменил категорию «ограниченно годен к службе». При этом из закона о мобилизации по просьбе генштаба ВСУ убрали положение о демобилизации.

Ранее сообщалось, что на Украине могут запустить «экономическое бронирование» от мобилизации.

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