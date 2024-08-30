Алаудинов назвал ситуацию в Курской области «стабильной»

Российские военные ожидают, что украинские подразделения в ближайшее время «где-нибудь себя проявят». Об этом заявил на видео командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, комментируя ситуацию в Курской области.

По его словам, украинская армия пыталась «проявить себя» на нескольких участках, но в то же время понесла очень большие потери — несколько единиц техники, в том числе танк.

Алаудинов назвал ситуацию в приграничных районах Курской области «стабильной» и «достаточно подконтрольной».

При этом он отметил, что есть беспокойство относительно других направлений и оставшихся ресурсов Вооруженных сил Украины (ВСУ), потому что российская сторона ожидает, что противник должен «где-нибудь себя проявить».

Алаудинов отметил, что подразделения ВСУ стараются полностью контролировать те участки, где находятся, и сделать так, чтобы ВСУ не смогли нанести «удар исподтишка».

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.