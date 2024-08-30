Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алаудинов назвал ситуацию в Курской области «стабильной»

Алаудинов: российская армия ждет, где себя проявят ВСУ

close
«Апти Алаудинов АХМАТ»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Апти Алаудинов АХМАТ»

Российские военные ожидают, что украинские подразделения в ближайшее время «где-нибудь себя проявят». Об этом заявил на видео командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, комментируя ситуацию в Курской области.

По его словам, украинская армия пыталась «проявить себя» на нескольких участках, но в то же время понесла очень большие потери — несколько единиц техники, в том числе танк.

Алаудинов назвал ситуацию в приграничных районах Курской области «стабильной» и «достаточно подконтрольной».

При этом он отметил, что есть беспокойство относительно других направлений и оставшихся ресурсов Вооруженных сил Украины (ВСУ), потому что российская сторона ожидает, что противник должен «где-нибудь себя проявить».

Алаудинов отметил, что подразделения ВСУ стараются полностью контролировать те участки, где находятся, и сделать так, чтобы ВСУ не смогли нанести «удар исподтишка».

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами