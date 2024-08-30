В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ все реже открывают ответный огонь в зоне СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) все реже отвечают на артобстрелы российских военных в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Российские артиллеристы связали такую тенденцию с тем, что противник постоянно отступает и не может вести контрбатарейную борьбу. В ведомстве добавили, что ВС РФ успешно ударили РСЗО «Торнадо-Г» по колонне техники ВСУ на Южнодонецком направлении.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что Вооруженные силы Украины начали отступать с передовых позиций от Купянска Харьковской области. По его словам, на некоторых участках ВСУ оставляют на позициях оружие и боекомплект.

Накануне Марочко заявлял, что войска РФ наращивают давление на украинские оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Колесниковка, Новоселовское и Стельмаховка. Он также сообщал, что Купянск серьезно поджат с севера, востока и юга.

Ранее советник главы ДНР сообщил об успешных боях ВС РФ на Угледарском направлении.