Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС не принял решение по отмене ограничений на удары по РФ

ЕС не разблокировал €6 млрд на оружие Киеву и не снял ограничения на удары по РФ

close
U.S. Air Force/Global Look Press

Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе не договорились о разблокировании €6 млрд на поставки оружия Украине и не приняли решение по снятию ограничений на удары по России европейским оружием. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции, передает ТАСС.

Он отметил, что каждая страна будет принимать данные решения самостоятельно.

«€6 млрд остаются заблокированными Венгрией, эти деньги предназначены для стран ЕС, чтобы компенсировать поставки оружия Украине, я считаю это вето неприемлемым, — заявил Боррель.

29 августа Боррель также призвал дать Киеву больше средств противовоздушной обороны, а также снять все ограничения на удары по территории России западным оружием.

В этот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории РФ. Он отметил, что Украина планирует бить исключительно по легитимным военным целям. Речь идет о российских военных аэродромах, уточнил министр.

Ранее стало известно, как Украина хочет обойти запрет на удары вглубь РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами