ЕС не принял решение по отмене ограничений на удары по РФ

Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе не договорились о разблокировании €6 млрд на поставки оружия Украине и не приняли решение по снятию ограничений на удары по России европейским оружием. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции, передает ТАСС.

Он отметил, что каждая страна будет принимать данные решения самостоятельно.

«€6 млрд остаются заблокированными Венгрией, эти деньги предназначены для стран ЕС, чтобы компенсировать поставки оружия Украине, я считаю это вето неприемлемым, — заявил Боррель.

29 августа Боррель также призвал дать Киеву больше средств противовоздушной обороны, а также снять все ограничения на удары по территории России западным оружием.

В этот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории РФ. Он отметил, что Украина планирует бить исключительно по легитимным военным целям. Речь идет о российских военных аэродромах, уточнил министр.

Ранее стало известно, как Украина хочет обойти запрет на удары вглубь РФ.