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Экс-замминистра обороны Попов просил не заключать его под стражу

Экс-замглавы МО Попов просил не заключать его под стражу, а избрать другую меру

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Алексей Ерешко/РИА Новости

Бывший заместитель главы Минобороны России генерал армии запаса Павел Попов, которого арестовали по делу о мошенничестве, просил не помещать его под стражу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.

Он заявил, что генерал просил отправить его под домашний арест. По словам представителя правоохранительных органов, Попов сказал, что не намерен скрываться от следствия или каким-либо образом противодействовать ему. Экс-замминистра обороны просил учесть в том числе состояние его здоровья.

29 августа суд в Москве арестовал Попова по делу о мошенничестве. Он будет содержаться в СИЗО-2 «Бутырка». В 2021–2024 годах, когда генерал, по данным следствия, «обогащался» за счет парка, он отвечал за развитие, обслуживание и работу «Патриота». Этим летом вскрылись факты о масштабных хищениях в руководстве комплекса.

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин уволил Попова из министерства обороны. Причины такого решения главы государства не раскрывались.

Ранее были раскрыты доходы экс-замглавы Минобороны Попова.

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