Фигуранты дела по парку «Патриот» дали показания на экс-замминистра обороны Попова

Глава парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, которые проходят фигурантами по делу о мошенничестве, дали показания на бывшего заместителя обороны генерала армии запаса Павла Попова. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

29 августа суд в Москве арестовал Попова по делу о мошенничестве. Он будет содержаться под стражей в СИЗО-2 «Бутырка». В 2021–2024 годах, когда генерал, по данным следствия, «обогащался» за счет парка, он отвечал за развитие, обслуживание и работу «Патриота». Этим летом вскрылись факты о масштабных хищениях в руководстве комплекса.

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин уволил Павла Попова из министерства обороны. Причины такого решения главы государства не раскрывались.

В начале августа Ахмедова и Шестерова. Обоих обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и краже более 30 млн рублей бюджетных средств.

Ранее были раскрыты доходы экс-замглавы Минобороны Попова.