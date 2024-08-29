Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фигуранты дела по парку «Патриот» дали показания на экс-замминистра обороны Попова

Фигуранты дела о хищениях в «Патриоте» дали показания на экс-замглавы МО Попова

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Глава парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, которые проходят фигурантами по делу о мошенничестве, дали показания на бывшего заместителя обороны генерала армии запаса Павла Попова. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

29 августа суд в Москве арестовал Попова по делу о мошенничестве. Он будет содержаться под стражей в СИЗО-2 «Бутырка». В 2021–2024 годах, когда генерал, по данным следствия, «обогащался» за счет парка, он отвечал за развитие, обслуживание и работу «Патриота». Этим летом вскрылись факты о масштабных хищениях в руководстве комплекса.

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин уволил Павла Попова из министерства обороны. Причины такого решения главы государства не раскрывались.

В начале августа Ахмедова и Шестерова. Обоих обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и краже более 30 млн рублей бюджетных средств.

Ранее были раскрыты доходы экс-замглавы Минобороны Попова.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами