Вопрос об аресте замминистра обороны Попова рассмотрят в закрытом режиме

Ходатайство следствия об аресте экс-заместителя главы Минобороны России генерала армии запаса Павла Попова рассмотрит 235-й окружной военный суд в закрытом режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, следователь просил рассматривать дело в таком режиме в связи с возможностью разглашения тайны следствия и государственной тайны.

Павел Попов был задержан 29 августа. По данным следствия, генерал армии обогащался за счет развития парка «Патриот». В рамках выполнения работ экс-замминистра организовал строительство и ремонт своего загородного участка в Красногорском районе. По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Задержанный генерал родился в Красноярске, окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, сейчас ему 67 лет. В 1990-х он начал карьеру в МЧС, в итоге вырос до заместителя министра (занимал место с 2008-го по 2013 год). Затем перешел в Минобороны на должность помощника министра Сергея Шойгу, в тот же год стал его заместителем. В его подчинении были управления по инновационным технологиям, а также военный научно-исследовательский испытательный центр робототехники.

Президент Владимир Путин уволил Попова из Минобороны и с военной службы 17 июня 2024 года. Причины не разглашались.

Ранее были раскрыты доходы экс-замглавы Минобороны Попова.