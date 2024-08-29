Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вопрос об аресте замминистра обороны Попова рассмотрят в закрытом режиме

Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте экс-замглавы Минобороны Попова

Ходатайство следствия об аресте экс-заместителя главы Минобороны России генерала армии запаса Павла Попова рассмотрит 235-й окружной военный суд в закрытом режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, следователь просил рассматривать дело в таком режиме в связи с возможностью разглашения тайны следствия и государственной тайны.

Павел Попов был задержан 29 августа. По данным следствия, генерал армии обогащался за счет развития парка «Патриот». В рамках выполнения работ экс-замминистра организовал строительство и ремонт своего загородного участка в Красногорском районе. По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Задержанный генерал родился в Красноярске, окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, сейчас ему 67 лет. В 1990-х он начал карьеру в МЧС, в итоге вырос до заместителя министра (занимал место с 2008-го по 2013 год). Затем перешел в Минобороны на должность помощника министра Сергея Шойгу, в тот же год стал его заместителем. В его подчинении были управления по инновационным технологиям, а также военный научно-исследовательский испытательный центр робототехники.

Президент Владимир Путин уволил Попова из Минобороны и с военной службы 17 июня 2024 года. Причины не разглашались.

Ранее были раскрыты доходы экс-замглавы Минобороны Попова.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами