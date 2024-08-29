На Украине могут запустить «экономическое бронирование» от мобилизации

На Украине осенью текущего года могут запустить «экономическое бронирование» от мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Минэкономики на комитете подтвердило, что работает над экономическим бронированием, где одним из критериев будет (но не точно) уровень заработных плат», — написал он.

По словам парламентария, сейчас нарабатывается несколько моделей, но окончательное решение по этому вопросу будет принято исходя из позиции высшего политического руководства Украины.

«По датам внедрения: где-то октябрь-ноябрь планируют. По консервативным расчетам это 40 миллиардов гривен в год», — добавил Железняк.

28 августа издание «Страна.ua» писало, что на Украине разрешили военкомам открывать огонь на поражение после нападения неизвестного на военных в Луцке.

7 августа мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до ноября 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине объяснили бронирование клоунов от мобилизации.