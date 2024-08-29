Полковник австрийской армии Маркус Райснер поделился с изданием Tagesspiegel мнением, что ВС РФ смогут уничтожить группировку ВСУ в Курской области, используя планирующие бомбы, если у тех не будет прикрытия систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Если Украина сейчас попробует закрепиться в Курской области без прикрытия со стороны истребителей F-16 или систем ПВО, то Россия сможет сравнительно легко провести разведку местности, определить цели и уничтожать их одну за другой с безопасного расстояния при помощи планирующих бомб», — сказал он.

По словам полковника, у России есть большие возможности для обнаружения аэродромов и их уничтожения, поэтому для ВСУ нецелесообразно использовать истребителей F-16 на этом направлении.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в ЦРУ рассказали о планах ВСУ в Курской области.