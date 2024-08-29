В ВСУ признали частичный контроль ВС РФ над Часовым Яром

Вооруженные силы России контролируют почти 40% города Часов Яр. Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила (соединение сухопутных войск Украины) Андрей Полухин, передает украинское издание УНИАН.

По его словам, в случае полного занятия города российские войска могут получить тактическое преимущество на возвышенности, расположенной над Константиновкой, Дружковкой, Краматорском и логистическим путем между ними.

16 августа глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что ситуация в Часове Яре остается напряженной, российские военные продолжают освобождать дом за домом.

Часов Яр находится примерно в 10 км западнее Бахмута (Артемовск — российское название), который Россия взяла под свой контроль в мае 2023 года. Газета The New York Times писала, что этот город является «ключом к Донбассу», отмечая, что его взятие позволит российской сторонне развить наступление на главные города в ДНР, которые контролирует Украина.

Ранее появилось видео удара авиабомбы ФАБ-1500 в Часове Яре.