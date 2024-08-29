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Лукашенко высказался о союзном медиахолдинге с Россией

Лукашенко считает, что союзный медиахолдинг должен создаваться с РФ

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Павел Бедняков/РИА Новости

Медиахолдинг в рамках Союзного государства Белоруссии и России должен создаваться на равных условиях. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Я думаю, это будет способствовать созданию нормального самостоятельного медиахолдинга на равных. Это главное. Если мы строим наш союз, главный принцип — равные условия», — сказал белорусский лидер.

Заслушав доклад чиновников об актуальных вопросах информационной политики, Лукашенко отметил, что в последнее время у Белоруссии и России установились очень теплые дружеские отношения, особенно в правительстве государств.

Среди прочего Лукашенко отметил, что он, вместе со своим коллегой Владимиром Путиным, часто обсуждали сотрудничество двух государств на равных условиях. Белорусский лидер подчеркнул, что ни разу не слышал от президента РФ, что российская сторона главнее, «мы тут большие, вы малые, давайте так, давайте эдак».

До этого Лукашенко заявил, что со стороны звучат предложения отказаться от сотрудничества с Россией и встать на сторону Украины. Белорусский лидер подчеркнул, подобные предложения «мы принять не можем на 99%».

Ранее Лукашенко поблагодарил китайцев за исполнение мечты.

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