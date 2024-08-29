Пленный назвал возможных причастных к смерти военкора «Известий»

Военнопленный Роберт Погорелов допустил причастность 58-й бригады ВСУ к смерти военкора «Известий» Семена Еремина. Об этом сообщает ТАСС.

«Это могли быть наши предшественники — 15-й батальон, они тогда стояли», — пояснил Погорелов.

По словам бойца, этот батальон входит в ту же бригаду, где служил и он — 58-ю отдельную мотопехотную бригаду ВСУ.

До этого следователи СК РФ пообещали установить всех причастных к смерти военкора Еремина в зоне СВО.

19 апреля спецкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа про борьбу с беспилотниками. После второго сброса с FPV-дрона журналист получил ранения, от которых позднее умер. Мужчине было 42 года. Он освещал СВО с самого ее начала. Также он делал репортажи из Сирии. Незадолго до смерти он стал отцом девочки.

Ранее «Известия» рассказали о последнем репортаже погибшего Еремина.