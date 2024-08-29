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В Курской области выявили факты сексуального насилия со стороны ВСУ

Мирошник: у России есть данные о сексуальных преступлениях ВСУ в Курской области

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

У России есть информация о сексуальном насилии украинских наемников и военнослужащих в отношении мирных жителей Курской области. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, Киев отправил на территорию российского региона «весь сброд», который представляют националистические радикальные формирования.

Дипломат утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский хотел избавиться от этих людей, поэтому он отправил их подальше от Киева на «утилизацию».

«Потому там светились подразделения типа «Нахтигаль», там есть целый ряд радикально настроенных батальонов», — сказал посол.

Он добавил, что все эти радикалы являются непосредственными участниками атаки на Курскую область.

Мирошник также заявил, что солдаты ВСУ похищают мирных жителей Курской области.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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Атаки на Курскую область
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