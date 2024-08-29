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В Ирландии рассказали, почему Россия ужасает Запад

Боуз заявил, что Запад ужаснулся из-за стойкости РФ перед давлением стран НАТО

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Maxim Shemetov/Reuters

Россия показала свою военную, промышленную и экономическую стойкость, несмотря на давление со стороны Запада. Об этом на своей странице в социальной сети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

«Что больше всего ужасает Запад, так это то, что все их усилия по уничтожению России укрепили ее», — заявил он.

В мае Всемирный банк сообщил, что Россия еще в 2021 году стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности (ППС).

3 августа стало известно, что в 2024 году Россия вошла в топ-3 крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения.

В июне заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные страны ввели санкции против России, поскольку она вернулась на международную арену и смогла укрепить свою экономику и суверенитет.

Ранее Владимир Путин рассказал о росте ВВП России в первом полугодии.

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