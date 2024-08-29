Президент России получил в подарок шеврон от бойцов СВО

Президент России Владимир Путин с благодарностью принял шеврон, который ему передали находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО) бойцы. Об этом сообщает сайт Кремля.

Во время встречи Путина с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым тот передал главе государства от участников СВО шеврон. Евраев пояснил, что когда он встречался на линии соприкосновения с артиллеристами, бойцами, те просили вручить президенту свой шеврон, смысл которого заключается в том, что неважно, насколько силен противник, важно, кто рядом. Губернатор подчеркнул, что это подарок от чистого сердца и он передает шеврон с огромным удовольствием.

Путин отметил, что смысл шеврона является хорошим и правильным, и выразил бойцам благодарность. Евраев сказал, что обязательно передаст слова президента бойцам.

До этого Путин дал поручение выделить из федерального бюджета средства для подразделений территориальной обороны Белгородской, Брянской и Курской областей.

Ранее Путин оценил участие добровольцев в СВО.